McGregor anuncia su retiro por tercera ocasión.

El peleador irlandés publicó unas palabras en redes sociales cuando finalizó UFC 250.

Conor McGregor anunció en sus redes sociales que se retiraba, que dejaba las artes marciales mixtas, algo que ya había hecho en dos ocasiones anteriores, en 2016 y en 2019.

McGregor, de 31 años, hizo su debut en MMA en 2008. El irlandés fue el campeón de peso pluma de UFC en 2015 y luego fue campeón de peso ligero un año después, convirtiéndose en el primer luchador de UFC en sostener dos cinturones al mismo tiempo.

Su balance de victorias-derrotas es de 22-4 y su última pelea fue en el mes de enero pasado, cunado venció de forma clara al estadounidense Donald Cerrone.

McGregor también perdió en un combate de boxeo en agosto de 2017 contra el estadounidense Floyd Mayweather (por nocaut técnico en el décimo asalto) y son muchas las excentricidades y escándalos que ha protagonizado en los últimos años.

El mensaje del reconocido peleador viene al término del evento UFC 250 en Las Vegas. En el post aparece McGregor al lado de su madre en una foto. Apenas el pasado 18 de enero, el irlandés superó a Donald ‘Cowboy’ Cerrone para capturar el título welter en lo que parecía el regreso de la leyenda, pero este anuncio indicaría que las cosas van en dirección opuesta.

“Hola chicos, he decidido retirarme de las peleas. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas después de uno de mis títulos mundiales! Elige la casa de tus sueños Mags, ¡Te amo! Lo que desees es tuyo”, dice el texto del anuncio.

Sin embargo, anunciar su retiro en Twitter no es nada nuevo para McGregor. Cuando las negociaciones del contrato de UFC se complicaron en 2019, McGregor publicó un mensaje similar. En abril de 2016, para ser precisos. McGregor anunció su retiro en el ahora infame tweet “gracias por el queso”.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020