McGregor acepta pelea contra Óscar de la Hoya.

En primer lugar el peleador de UFC le respondió al ex boxeador, quien aseguró que podría noquear al irlandés en el segundo round.

Mientras que Conor McGregor le respondió mediante su cuenta de Twitter a Óscar de la Hoya, quien aseguró que podría noquear al irlandés en tan sólo dos rounds.

“Acepto tu desafío, Óscar de la Hoya”, publicó la estrella de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Comentario que no tardó en generar revuelo entre los usuarios, que se emocionaron con la posibilidad de esta pelea bajo las reglas del boxeo.

En consecuencia ante el comentario de Conor, de la Hoya, ex boxeador y actual promotor de Golden Boy, respondió.

“Para el registro: McGregor, nunca te desafié. Me hicieron una pregunta y simplemente dije la verdad.

For the record: McGregor, I never challenged you. I was just asked a question and I simply spoke the truth… 🥊

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 8, 2020