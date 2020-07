Mbappé y PSG ya conocen la gravedad de su lesión.

El delantero francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé sufre un fuerte esguince en su tobillo derecho y es dudosa su presencia para los cuartos de final de Liga de Campeones que su equipo debe jugar frente al Atalanta el próximo 12 agosto.

Según la radio “RMC Sport”, Mbappé escapa así a los temores de una rotura de ligamentos, que le habrían impedido con toda seguridad disputar la fase final de la Champions, pero el esguince es “muy importante” y le obligará a guardar como mínimo 15 días de reposo.

Mbappé sufrió la lesión la pasada noche durante la disputa de la final de la Copa de Francia, cuando el defensor del Saint-Etienne Loïc Perrin, que fue expulsado por la acción, realizó una durísima entrada a la media hora de juego.

Tras ser tratado en el vestuario volvió apoyado en unas muletas y con el pie inmovilizado para ver el final del partido y participar en la celebración del título obtenido gracias al gol de Neymar.

Según “RMC Sport”, el tobillo de Mbappé se encuentra muy hinchado y le imposibilitará poder disputar la final de la Copa de la Liga el próximo viernes frente al Olympique de Lyon.

El francés colgó un mensaje este sábado en Twitter con una foto de él sonriente y el siguiente mensaje. “Despertar como vencedor, no hay mejor sensación posible. Gracias a todos por vuestros mensajes, me conmueve mucho. Besos a todos y buen fin de semana”.

Y justo antes de ese texto, Mbappé retuiteó este mensaje del club Saint-Etienne: “@loicperrin_24, el AS Saint-Etienne. Y el fútbol francés esperan volver a verte lo más rápido posible sobre los terrenos de fútbol”.

⏳👊🏽🙏🏽.

Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible.

Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup.

Bisous à tous et bon week-end 😀 pic.twitter.com/gwTI48KXrm

— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 25, 2020