Mbappé revela por qué rechazó al Real Madrid.

La estrella parisina contó los motivos por los que eligió la cantera del Mónaco y no la merengue.

Kylian Mbappé reveló en una entrevista los motivos que le orillaron a rechazar al Real Madrid a los 14 años de edad y tener que elegir a la cantera del AS Mónaco para convertirse luego en una estrella del futbol francés.

“Querían (mis padres) que comenzara una carrera en Francia, que tuviera una educación francesa, porque en los centros de formación, además del futbol, también realizas tus estudios. Ir a España, aunque estuviese Zidane, era otro país, otra cultura”, dijo Mbappé a la revista L’Obs.

“He aprendido una cosa con la poca experiencia que tengo: cuando hablan de ti todos los días, no es para decir cosas buenas. No tengo ningún problema porque me critiquen como jugador; lo que me afecta es cuando se ataca a la persona que soy”.

ylian Mbappé, campeón con Francia en la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018 , también habló acerca de su infancia en el barrio parisino de Bondy, que se encuentra en la periferia empobrecida de la capital.

“El problema es que se habla de estos barrios más populares solo por lo que sale en la televisión, el asesinato de un joven de 15 años, el tráfico de droga. Pero yo, que he crecido allí, puedo decir que se aprenden muchas cosas, se aprende la esencia del respeto”.

El delantero del PSG indicó que tener unos padres que conocen y vivieron del deporte fue más sencillo para que entendieran su mente competitiva.

“Mi padre era educador deportivo en Bondy, mi madre una jugadora de balonmano de alto nivel que ahora trabaja conmigo. Creo que es una suerte tener a unos padres que comprenden tus ganas de hacer deporte”, indicó Kylian Mbappé.

