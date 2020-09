Mbappé pide fichajes al PSG pues quiere la Champions

Mbappé pide fichajes al PSG pues quiere revancha en Champions.

La derrota en la final de la Champions League ante el Bayern Munich, aún ‘taladra’ la cabeza del francés Kylian Mbappé . Tanto así, que no ha perdido tiempo en pedir fichajes a la directiva del Paris Saint-Germain (PSG), para llevar a cabo la ansiada conquista europea.

En entrevista exclusiva con Téléfoot, el ariete francés de 21 años, se sinceró sobre el trago amargo que supuso el tropiezo ante el cuadro alemán:

“Hay que digerirlo. Es triste, es difícil, pero es nuestra vida. Fue una decepción increíble, pero este trabajo te obliga a cambiar rápido: no debes tener sentimientos. Obviamente el PSG creció con esta final. Antes, teníamos este bloqueo mental de cuartos de final, ahora hemos acabado con él”, declaró.

Sin embargo, Mbappé no perdió el tiempo y aprovechó para enviar un mensaje a la directiva parisina:

“Muchos equipos han perdido una final de la Champions y la han ganado al año siguiente. Hay que hacer un buen mercado de fichajes, hay que comprar a varios jugadores, espero que tengamos buenas incorporaciones. Por supuesto que soy optimista para ganar la Champions League”.

Sobre su estado de salud, Mbappé aseguró que aún permanecen los dolores en el tobillo, tras la lesión sufrida en julio pasado; sin embargo, seguirá a la disposición de Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, para los duelos de la UEFA Nations League:

“Todavía me duele el tobillo, pero va a estar así durante muchas semanas. Quería jugar la Champions a toda costa, la plantilla me cuidó: ahora es cuestión de tiempo. ¿Estoy en forma para el martes? Todavía me estoy preparando para jugar, pero el entrenador lo decidirá. Si juego, sería muy feliz: jugar para mí país, no hay nada más bonito”, concluyó.

Francia debutó con triunfo en la Nations League el pasado sábado ante Suecia, con anotación de Mbappé . El siguiente duelo de los galos será el próximo martes, ante Croacia.

