Mbappé acusa a PSG de ser un club que “divide”. Kylian Mbappé mandó un duro mensaje a la directiva de PSG y aseguró que el equipo multicampeón de Francia divide por lo que no cree que sea gran ayuda jugar ahí.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, declaró el delantero en entrevista con L’ Equipe.

Aunque no habló directamente sobre su futuro, Donatello indicó que se irá de vacaciones y volverá con la intención de seguir obteniendo títulos. “Me voy a ir de vacaciones, hacer un ‘reset’, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce” agrega.

Mbappé pareció lanzar una crítica a PSG y un guiño a Real Madrid al mencionar que desea ganar la Champions League, un torneo que se le ha negado desde que saltó a la élite del futbol mundial.

Mbappé acusa a PSG de ser un club que “divide” y no cree que le ayude jugar ahí

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Champions League”, concluyó.

Las declaraciones de Mbappé, que se dieron en el marco de su premiación como mejor jugador de la temporada 2022-2023 de la Ligue 1, llegan unos días después de que la directiva de PSG le pusiera un ultimátum para que renueve su contrato o de lo contrario tendría la “puerta abierta” para salir del club.

Según lo informado por el club parisino, Mbappé tiene hasta el 31 de julio para aceptar una extensión de su contrato y mantener en el equipo más allá de la temporada 2023-2024.

