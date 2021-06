Mbappé acepta problemas con Giroud previo a debutar.

El campeón mundial se molestó por declaraciones del jugador de Chelsea en un amistoso.

Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia, que rechazó las comparaciones que le hacen con el portugués Cristiano Ronaldo, confirmó este domingo su roce con su colega Olivier Giroud y evitó hablar sobre su futuro en el club parisino.

“No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le he felicitado por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me ha molestado es que me haya enterado por la prensa”, dijo Mbappé en rueda de prensa, a dos días de debutar ante Alemania.

Después del amistoso en que Francia derrotó a Bulgaria por marcador de 3-0, Giroud aclaró a una pregunta de un periodista que, a pesar de los dos tantos que hizo, había permanecido discreto gran parte del encuentro porque “no había recibido los pases a pesar de sus desmarques”.

Sin mencionar nombre, Mbappé se sintió aludido y reventó contra el campeón de la Champions League. Incluso, la prensa manejó que iba a dar una conferencia para hablar del asunto, pero Deschamps lo impidió.

“Quería haber venido el jueves, pero el entrenador (Didier Deschamps) me dijo que no era el buen momento”. Agregó el delantero, quien lamentó que este episodio “haya perturbado” un poco el ambiente.

Finalmente Francia debutará contra Alemania en la Euro 2020 y Giroud está proyectado para empezar en la banca. Como ha sucedido en los dos amistosos en los que Benzema apareció como titular junto a Mbappé y Griezmann.

