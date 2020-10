Mayweather: Saúl ‘Canelo’ Álvarez no es el mejor.

El exboxeador aseguró que Terrence Crawford es el mejor libra por libra de la actualidad.

Floyd Mayweather Jr. se decidió y eligió a Terrence Crawford por encima de Saúl ‘Canelo’ Álvarez como el mejor libra por libra de la actualidad.

The Money se sumó a la discusión tras la derrota de Vasyl Lomachenko frente a Teófimo López en donde muchos colocan al mexicano arriba del estadounidense, pero Floyd fue claro, para él, el mejor es el Campeón del Mundo Welter OMB.

“En un tiempo particular, mencioné a Crawford. Pero lo que hace Canelo es increíble. Canelo pudo llegar a mediopesado y ser campeón, algo que no pensé que iba a llegar a tal categoría. Pero ahora, pongo a Crawford como el número uno”, dijo el exboxeador al programa de ESPN, First Take.

El mexicano se ha colocado como uno de los mejores libra por libra y actualmente tiene los títulos mediano y super mediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

El podio lo completa Naoya Inoue, el japonés de 27 años que actualmente es campeón Y tiene los cinturones de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Mundial de Boxeo.

‘Canelo’ Álvarez cuenta con una marca de 53 victorias, una derrota y dos empates, con 36 KOs. Mayweather fue considerado el mejor libra por libra y venció al tapatío en 2013.

Un día más hasta que el futuro del boxeo encabece su primer Pay-Per-View.

@Gervontaa ha advertido a todos que está realizando una actuación que no querrá perderse. Ordene su @ShowtimeBoxing Pago por evento AHORA:http://s.sho.com/1031PPV

One more day until the future of boxing headlines his first Pay-Per-View. @Gervontaa has put everyone on notice that he's putting on a performance that you don't want to miss. Order your @ShowtimeBoxing Pay-Per-View NOW: https://t.co/ZIEoXoidcn pic.twitter.com/er2niyAAeq

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) October 30, 2020