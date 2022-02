Maxi Meza el jugador MVP tras victoria de Rayados.

Maxi Meza admitió que perder en el primer partido del Mundial de Clubes les pegó anímicamente y al igual que sus compañeros, entendió lo pasional de su afición y aceptó los reclamos.

“Sabemos que venimos con otro objetivo que no lo cumplimos, hoy era, por más que estos días nos han golpeado, y también estamos golpeados anímicamente, hoy era ponernos de pie.

“Entendemos a la gente, porque son pasionales, nosotros también, por ahí nos hierve la sangre, no queremos perder, no venimos para eso. Entendemos y sabemos que en una semana o dos semana se van a calmar y ellos mismos van a apoyar y vamos a seguir adelante por el mismo objetivo”, señaló Maxi Meza.

Rodolfo Pizarro a la afición de Rayados: “Me gusta, está bien que exijan”.

El ofensivo del Monterrey dijo que “no pasa nada” con los reclamos; César Montes dijo que “muchas veces se exceden” en la manera de protestar.

Rayados gana y es quinto lugar del Mundial de Clubes

Rayados de Monterrey fracasó en el Mundial de Clubes, pese a ganar el Quinto Lugar , no logró el objetivo que era al menos clasificarse a Semifinales, tras caer con el Al Ahly ; la afición reprochó y protestó, algo que a Rodolfo Pizarro le gusta y que César Montes y Maxi Meza respetan.

“Me gusta, está bien que exijan. No escuché ningún abucheo, me gusta que presionen. Es Monterrey, es una plaza difícil, sabemos del plantel que tenemos. Sabemos que estamos exigidos, está bien que se manifiesten, me gusta que exijan, no pasa nada”. Indico Rodolfo Pizarro a Diego Armando Medina de TUDN tras el partido por el Quinto Lugar.

El capitán César Montes, por su parte, lamentó no haber estado en el primer partido de Rayados. Pero aportó un gol en el jugo ante Al Jazira , comprendió la molestia y las protestas de la afición del Monterrey, pero lamentó que en ocasiones se excedan al grado de ser, por momentos, con tonos amenazantes.

“Me duele, pero la gente está en su derecho de poder manifestarse. Están en su derecho, creo que les hemos dado también alegrías, y es lo que se merecen”.

“No estoy de acuerdo en la manera de protestar, muchas veces se exceden, pero bueno, cada uno se manifiesta como quiere. Pero nosotros lo tomamos como tal, tenemos que mejorar, lo único que tenemos que hacer es demostrar en el campo como lo hicimos en este encuentro”. Indicó ‘Cachorro’ Montes.

