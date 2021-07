Max Verstappen calienta su rivalidad con Lewis Hamilton. A poco más de una semana del encontronazo en el Gran Premio de Gran Bretaña entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, el piloto de Red Bull mandó un fuerte recado al británico. A pesar de que el líder de la clasificación de la Fórmula 1 aseguró que respeta al siete veces campeón del mundo, mencionó que ambos tienen personalidad distintas, ya que a él no le gusta rodearse de celebridades.

'Tenemos vidas diferentes, yo no salgo con celebridades'; Verstappen sobre Hamilton https://t.co/ttrh4O7R7p pic.twitter.com/3a4Bklt8Zt — MedioTiempo (@mediotiempo) July 26, 2021

“Hay respeto mutuo. Es sólo que vivimos vidas diferentes, por lo que eso limita cuánto podríamos encontrarnos fuera de la pista de todos modos. No saldría con celebridades solo por mi perfil”, dijo Mad Max en entrevista con el periódico británico Daily Mail.

🏎️: Max Verstappen dijo que es muy diferente a Lewis Hamilton, empezando porque: "No saldría con celebridades solo por mi perfil". Y agregó: "Con algunas personas conocidas puedes establecer una buena conexión y construir una amistad, pero solo conocería a aquellos que… pic.twitter.com/yLckIZgLzT — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) July 26, 2021

Tras marcar la primera diferencia con Hamilton, el neerlandés aseguró que a él no le gusta revisar constantemente sus cuentas en redes sociales y mucho menos ver el impacto que estas tienen, en un claro gancho a la actividad que tiene en internet el inglés.

“No paso demasiado tiempo revisando mis cuentas de Twitter o Instagram para ver cuántos seguidores tengo, ni me preocupo por cuántos ‘me gusta’ obtienen mis publicaciones. No me interesa eso”, añadió Verstappen.

No le presento atención a los juegos mentales: Verstappen sobre Hamilton 💥



➡https://t.co/pwRX1xLRux pic.twitter.com/hULPUy0Dj9 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 26, 2021

Hamilton sacó de la carrera y mandó a Verstappen a un hospital hace un par de domingos, al impactar su monoplaza contra el del neerlandés. El británico fue sancionado con 10 segundos por este incidente, sin embargo, se llevó el triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña y recortó la distancia a ocho puntos con el piloto de Red Bull, que había dominado las últimas carreras.

