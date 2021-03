Max Verstappen aclara por qué dejó el liderato a Lewis Hamilton. Max Verstappen y Lewis Hamilton regalaron una increíble pelea durante la primera carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull terminó en segundo puesto, a pesar de arrancar con la pole position, y resaltó la capacidad del equipo de poder luchar contra el carro que maneja el británico.

Lewis Hamilton gana el #BahrainGP en una épica batalla contra Max Verstappen,hace tiempo no se veía una pelea así en Fórmula 1 👏🏻👏🏻👏🏻

Sergio Checo Pérez en su primera carrera en la escudería Red Bull llegó 5to pic.twitter.com/sdkjHqO731 — Sergio Macancela (@sergiomacancela) March 28, 2021

“Es una pena, pero tienes que sacar el lado positivo, hemos conseguido luchar con ellos y eso es genial como comienzo de temporada”, declaró el neerlandés al término del Gran Premio de Baréin.

#BahrainGP

El momento de la polémica. El adelantamiento de Max Verstappen + el team radio informándole que lo deje pasar a Hamilton



pic.twitter.com/duW2TZEClC — F1 + (@F1plus_) March 28, 2021

Asimismo, Verstappen reveló que tuvo problemas con el acelerador a lo largo de la carrera. “No sé qué ha pasado ahí, creo que no se ha solucionado durante la carrera. Tenemos que mirarlo, pero hemos acabado la carrera y conseguido buenos puntos”, añadió durante una entrevista.

A escasas vueltas del término del GP de Baréin, Max rebasó a Hamilton y tomó la punta de la carrera, empero, devolvió la posición al piloto de Mercedes debido a una maniobra no permitida. “Me fui por fuera de la pista, le tuve que devolver la posición y ya no me quedaba neumático para atacar a Lewis”, detalló a la cadena DAZN F1.

¡Así quedó el mundial tras el #BahrainGP! 👀



🔝 Hamilton y Mercedes lideran tras la victoria en Sakhir (Bottas marcó la vuelta rápida)



🐂 Max Verstappen y Checo Pérez no darán brazo a torcer con Red Bull



Consulta la tabla completa aquí 👉 https://t.co/9W26TVlVXU pic.twitter.com/TZTMk4jaO3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 28, 2021

Por último, Max Verstappen reiteró la mejora en el monoplaza diseñado por Red Bull y se mostró contento con el comienzo de la campaña. “El año pasado hubiéramos estado muy contentos, y este muy decepcionados, eso ya es una buena posición. Nuestro coche es competitivo, veremos donde mejorar, pero a pesar de todo es un buen comienzo de la temporada”, concluyó.

