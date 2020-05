Mavericks anuncia que no abrirá sus entrenamientos.

Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas, declaró que su equipo no reabrirá sus instalaciones deportivas.

Para volver a entrenamientos hasta que las garantías sanitarias sean las adecuadas y exista la disponibilidad suficiente de pruebas para todo el personal del equipo.

“El problema obviamente es porque no podemos evaluar a las personas; entonces, no podemos garantizar la seguridad de nadie, ya sean jugadores de baloncesto o cualquier otra persona”. Declaró Cuban en entrevista para “77 Minutes in Heaven” de The Athletic.

Algunos equipos de la NBA ya se preparan para recibir a los jugadores y personal en sus instalaciones este viernes.

Así lo han confirmado los Trail Blazers, los Nuggets y los Cavaliers. Cuban es el primer dueño en negarse públicamente a reabrir sus instalaciones y regresar a entrenamientos.

“Una vez que las pruebas estén disponibles, podemos tener todas las otras cosas que necesitamos hacer ya en su lugar”, finalizó Cuban.

Las normas de la NBA son muy restrictivas para los que quieran participar en los entrenamientos voluntarios: los entrenadores principales no pueden estar presente y los supervisores serán grupos de seis asistentes y entrenadores personales de los que nunca podrán estar activos más de cuatro a la vez.

Los jugadores tampoco podrán ser más de cuatro al mismo tiempo, no podrán realizar ningún tipo de ejercicio colectivo con o sin balón y siguen sin poder usar gimnasios e instalaciones que no sean las de la propia franquicia.

Un general manager, finalmente, le dejó claro de forma anónima a la periodista Ramona Shelburne que esta apertura de instalaciones de hoy no acerca ni aleja la posibilidad de que se acabe la temporada 2019-20.

