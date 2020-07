Mauro Zárate firma su renovación con Boca Juniors.

Tras firmar la renovación, el delantero habló de lo que viene y aseguró que estaba convencido de que quería seguir en el Xeneize.

Tras algunas idas y vueltas, Mauro Zárate firmó su renovación y seguirá el Boca Juniors por 18 meses, aunque a los 12 ambas partes podrán revisar y decidir si continuar o no con el vínculo.

El delantero dijo que siempre estuvo seguro de que no quería irse, que sólo hubo algunas dificultades con el aspecto económico, pero que hizo “lo que tenía ganas de hacer”.

En la entrevista brindada a Radio La Red, Mauro Zárate dijo no sentirse en deuda por el nivel mostrado, aunque reconoció que quiere volver a lo más alto, sostener ese juego y así ayudara que el club gane la séptima CONMEBOL Libertadores.

El delantero de Boca Juniors habló en Radio La Red sobre su pasado en Vélez Sársfield.

“De mi parte estoy contento de haber vuelto a un club que me dio tanto y al que le di tanto. Para mí fue satisfactorio haberlo dejado en Primera. No todos lo hacen”, dijo el delantero.

“No me preocupa que digan que traicioné a Vélez. Traición es otra cosa, no me duele porque no lo pienso. Estoy tranquilo de lo que hice por Vélez”, completó.

Finalmente, en la cuenta de twitter de Boca Juniors. “El Club Atlético Boca Juniors anuncia que Mauro Zárate firmó la renovación de su contrato por un año con la opción de extender el vínculo por seis meses más. ¡Hay Mauro para rato!”.

El Club Atlético Boca Juniors anuncia que Mauro Zárate firmó la renovación de su contrato por un año con la opción de extender el vínculo por seis meses más. ¡Hay Mauro para rato! ✍️〽️ pic.twitter.com/r42AJPkTwq — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) July 22, 2020

