Mauro Quiroga quería salir de la zona de confort.

El delantero argentino explicó las razones que lo terminaron de convencer para emigrar del Necaxa al Atlético de San Luis en la Liga MX, previo al arranque del Apertura 2020.

Entre los principales motivos se encuentran el entrenador Guillermo Vázquez y el salir de la zona de confort en la que comentó, se encontraba con los Rayos.

“Desde un principio sabía a donde venía, lo tenía muy claro, mi decisión la tenía también muy clara. Memo (Vázquez) tuvo mucho que ver, compartí el año pasado con él en Necaxa, pero yo soy una persona que vive de desafíos.

“Para mí venir a este proyecto era un desafío más, necesitaba uno así, un cambio de aires. Y había muchos condimentos que se juntaron para que mi llegada fuese posible. Se alinearon los planetas y siento que fue una decisión acertada”, comentó el ariete sudamericano.

El jugador de 30 años desconoce si el Necaxa recibió alguna otra oferta de la Liga MX para ficharlo, pues aseguró que su actual equipo ya lo tenía en la mira.

“Si hubo un acercamiento no lo sé, sinceramente no lo supe, y bueno, lo de San Luis ya se venía llamando desde hace tiempo, veníamos con esta posibilidad y era un desafío nuevo, un proyecto que me seducía mucho”, expresó.

[🎥] ¡Bienvenido, @Mauro09Q!

Primeras declaraciones del ‘Comandante’ como jugador de nuestro club. ➡️ https://t.co/AD3YXQJ9Ll 🔴⚪️ #ADSL — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 3, 2020

Mauro Quiroga ganó el campeonato de goleo en su primer torneo con los Rayos junto a Alan Pulido, en ese momento de las Chivas, durante el Torneo Apertura 2019. Y resaltó que su objetivo es conseguir la Liguillas con los potosinos.

“La intención es armar un equipo competitivo, un grupo fuerte, yo personalmente estoy contento de estar aquí, muy ilusionado. Hay un grupo muy sano, con muchas ganas de trabajar, de competir, de cumplir con los objetivos trazados. Todos están muy ilusionados con el proyecto y con los objetivos que tenemos por delante”, agregó.

