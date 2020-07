Mauro Quiroga deja abierta la puerta a la Selección Mexicana. Desde su llegada al futbol mexicano, Mauro Quiroga se ha consolidado como uno de los mejores delanteros de la Liga Mx. Debido a su rendimiento, el argentino fue cuestionado sobre si aceptaría un eventual llamado a la Selección Mexicana, situación que dijo “valoraría” en caso de que se presente.

Mauro Quiroga vería como un 'plus' para su carrera el poder representar a México 🇲🇽https://t.co/2RtIfTiyDN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 27, 2020

“Dije que no era una decisión fácil. A veces sacan de contexto las cosas. Lo sostengo. Si se me presenta la posibilidad lo valoraría y lo tendría muy en cuenta para mi carrera. Eso sería un orgullo muy grande”, declaró el jugador de Atlético San Luis en entrevista con el diario ‘Récord’.

@Mauro09Q reitera que consideraría la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana pero es "poco menos que imposible" que pueda ser convocado#LigaMX #AtleticoSanLuis #Guardianes2020 https://t.co/P3niiqEVDU — SoyFutbol (@Soy_Futbol_) July 27, 2020

Quiroga fue ecuánime y mencionó que deberá pasar un tiempo antes de que sea opción para ser convocado al Tri. El delantero reveló que hace poco tiempo renovó su “tarjeta migratoria” para continuar en México. “Acabo de cumplir un año, recién renové mi tarjeta migratoria para el segundo. La naturalización es un tema legal y de tiempo”, añadió.

Mauro Quiroga deja abierta la puerta a la Selección Mexicana y expresa que sería un “orgullo” defender la playera del Tri

Asimismo, el Comandante expresó que no está sorprendido de no ser llamado a la Selección de Argentina, ya que la Albiceleste cuenta con un buen número de jugadores en su posición. “A estas alturas de mi carrera me tomo las cosas con mucha tranquilidad, trato de no volverme loco. En mi puesto hay muchos jugadores que están jugado a primer nivel, esa es la realidad”, concluyó.

Mauro Quiroga, ¿a la Selección Mexicana? 🤯 Se uniría a esta lista… 👇https://t.co/tXroMkaRmn — LosCapitanes (@ESPNCapitanes) July 7, 2020

Mauro Quiroga llegó en el Apertura 2019 a la Liga Mx con Necaxa y en su primer certamen se coronó como campeón goleados al registrar 12 goles. En el Clausura 2020, el argentino anotó otros cinco tantos. Para el Guard1anes 2020, el atacante fue traspasado a Atlético San Luis.

