Mauro Lainez acordó con Diego triunfar con América.

El refuerzo del conjunto azulcrema dejó mensaje a Miguel Herrera y confía en convencer a Solari.

Mauro Lainez, refuerzo del Club América, confesó que tiene un ‘reto’ especial con su hermano Diego, ex del conjunto azulcrema y con quien ‘acordó’ triunfar en el conjunto de Coapa.

Mauro, quien llega para el Guard1anes 2021 BBVA MX, afirmó que está ilusionado con su llegada a la escuadra de Coapa después de que Diego Lainez, actual del Real Betis, dejara grandes sensaciones con los azulcrema.

“Es un sueño hecho realidad, una de las metas es que los dos podríamos jugar en un mismo club donde mi hermano salió campeón. Desde chico me gustaba el América y es algo muy bonito que el equipo más ganador. Y eso me hace ser una persona más responsable y con muchos sueños. Muy feliz de que mi hermano haya marcado una época acá que haya sido campeón y espero hacer algo similar”.

Además, recordó y mandó un mensaje a Miguel Herrera, quien influyó en su llegada a la escuadra azulcrema y confió en poder agradar a Santiago Solari, actual estratega de las Águilas.

“Son cosas del futbol, cosas que pasan en cualquier momento, así es el futbol. Agradecido con Miguel de fijarse enmi desde hace tiempo y aunque él ya no esté voy a estar agradecido por haberme tomado en cuenta. Y ahora con el profe Santiago hay que hacer las cosas bien, sumar, dar lo mejor en la cancha y aprenderle al entrenador y tiene una metodología diferente porque estuvo en Europa y hay que aprenderle a ese tipo de personas”.

Además, Mauro relató cómo fueron los momentos que vivió previo a su confirmación como jugador del América.

Muy contento y feliz, antes se había rumorado que iba a otro equipo y un día antes me habla el presidente de Tijuana. Y me dice que ya estaba cerrado con América sentí mucho orgullo porque ya hace tiempo se venía rumorando. Pero muy contento por el paso más importante que he dado en mi carrera.

