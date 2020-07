Mauricio Morales organiza fiesta con árbitros en pleno confinamiento. A pesar de que las autoridades sanitarias han pedido a la población de México continuar en resguardo en sus domicilios, a la espera de que bajen la cantidad de contagios de COVID-19, el otrora árbitro de la Liga Mx, Mauricio Morales, hizo caso omiso a la recomendación y organizó una fiesta con personalidades del gremio arbitral.

De acuerdo a ‘El Francotirador’, columnista del diario Récord, el alegre convivió aconteció el pasado 26 de junio en la ciudad de Toluca, Estado de México. La reunión entre integrantes de la Comisión de Arbitraje se realizó después de que varios silbantes acudieran a realizar sus exámenes médicos, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En la línea telefónica de @PasionWFM 📞 🗣️ Arturo Brizio, presidente de la Comisión de arbitraje #LaVozDelFutbol #MeQuedoEnCasa pic.twitter.com/l4QzcxDgSx — Pasión W (@PasionWFM) July 6, 2020

La fiesta habría sido planificada y organizada por Mauricio Morales, quien actualmente funge como instructor del VAR en la Comisión de Arbitraje. Entre los invitados a la ‘pachanga’ estuvo Guillermo Pacheco, quien fuera el encargado de pitar el duelo entre América y Toluca, correspondiente a la primera jornada de la Copa por México.

Esta no es la primera ocasión que Morales está en la mira de todos. Anteriormente, el exárbitro no asistió a la planeación de un encuentro en el que participaban las Chivas. En aquella ocasión, se rumoró que ‘hombre de negro’ se encontraba en un estado “inconveniente”, el cual no le permitió cumplir con su compromiso.

Mauricio Morales, exárbitro profesional mexicano y asesor de arbitraje, fue nombrado como VAR en el juego Chivas y Querétaro, pero no actuó, pues se fue de fiesta y no se presentó a la planeación de dicho juego. ¡Pudo más "la rumba" que el trabajo y lo sancionaron! pic.twitter.com/D36i3hhPN2 — joseborda (@joseborda1) November 10, 2019

Hasta el momento, se desconoce si Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, vaya a castigar a Morales y a los asistentes a la fiesta. La semana pasada, esta Comisión reveló que tres silbantes habían arrojado un resultado positivo a las pruebas de detección de COVID-19.

