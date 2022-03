Mauricio Kuri Gobernador de Querétaro descarta muertos.

Actualizó los avances en la investigación por los hechos de violencia en ‘La Corregidora’

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, compartió en conferencia de prensa los avances del seguimiento de los hechos de violencia de este sábado en el estadio La Corregidora durante el partido Querétaro 0-1 Atlas de la jornada 9 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Destacó que no hay fallecidos, solo tres personas graves.

“Las autoridades estamos, sin embargo, no para calificar este tipo de acros con palabras, estamos para actuar y es lo que estamos haciendo. El saldo son los siguientes: hay 26 personas que requirieron atención hospitalaria, 24 hombrs y dos mujeres. De esos 26 tres fueron dados de alta. De los 23 aún hospitalizados, tres graves, 10 delicados y 10 sin gravedad”.

Además, resaltó que usarán todas las herramientas posibles para encontrar a los culpables de la batalla campal en el estadio y echará todo el peso de la ley sobre ellos, toda vez que se abrió una investigación por tentativa de homicidio.

“Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos y nos vamos a segurar que no vuelvan a ponder un pie en un estadio. Yo me quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés o donde hayas nacido. Voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias”.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que los autobuses de los aficionados del Atlas llegaron la madrugada de este domingo al estado, transportes que estuvieron custodiando e informa que la información que compartirá será la oficial para evitar confusiones porque todo se genera en el estado de Querétaro.

