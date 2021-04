Mauricio Culebro se disculpa con aficionado por correrlo del estadio. Después de que se conociera que elementos de seguridad al interior del estadio Universitario retiraron a varios aficionados por criticar a Ricardo Ferretti, durante el juego entre Tigres y América, uno de los seguidores de los Felinos reveló que Mauricio Culebro, directivo del club, se disculpó por estos hechos en nombre del equipo.

Mauricio Culebro se disculpó con aficionado de Tigres que sacaron del Volcán 😳https://t.co/5UkG3JL07f — Futbol Picante (@futpicante) April 12, 2021

“La directiva de Tigres ya se puso en contacto conmigo, ya se dijo que se disculpaba que realmente, en este caso es Mauricio Culebro el que me llamó y me dijo que la verdad agradecía que le haya tomado la llamada, está muy contento que la haya aceptado y se disculpó en nombre de la directiva, que no eran los modos”, detalló Víctor Villarreal en entrevista con ESPN.

Mauricio Culebro ofreció una disculpa al aficionado de Tigres que echaron del Volcán https://t.co/J2n9d6QJym pic.twitter.com/a9U8OfKa9P — MedioTiempo (@mediotiempo) April 12, 2021

El aficionado, que fue uno de los expulsados del estadio, aseguró que Culebro se disculpó con él y con toda la afición durante la llamada telefónica que sostuvieron. “Él la verdad se disculpa a nombre de la directiva a toda la afición, me incluye como en nombre de toda la afición”, agregó.

Finalmente, Villarreal develó que fue insultado por Ricardo Ferretti—quien lo llamó “pendejo”—durante el juego y descartó que haya estado borracho a pesar de que se tomó tres cervezas durante esa noche.

⚽: El aficionado del equipo Tigres, Víctor Villarreal, quien fue sacado del estadio Universitario el pasado sábado durante el juego frente al América, declaró que recibió una disculpa por parte del vicepresidente Mauricio Culebro: "Me llamó personalmente Mauricio Culebro… pic.twitter.com/oSBu6Otid4 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) April 12, 2021

“Pues básicamente me sacaron del estadio porque decían que no le podía gritar al Tuca. Me vuelvo a levantar, le vuelvo a gritar, metiste al Diente y no metes a Leo, ’¿por qué no lo metes?’. Se voltea, me vuelve a gritar palabras altisonantes, me dice: ‘ya cállate’. Ahí ustedes le pueden borrar, pero me dice, ‘cállate pendejo, que te calles’”, concluyó.

