Matosas: El Talento cada vez depende más del Contexto. Roberto Matosas. Texto de Juan Carlos Cubeiro. He tenido el placer de participar en el Master de Emprendedores del Instituto de Pensamiento Positivo (edición 2020). La de la nueva temporada está cancelada. Lo he hecho impartiendo durante cinco horas un análisis de las condiciones de Contexto que llamo ‘TALENTISMO TCV para emprendedores’. Ya sabes que el Talentismo es la nueva era en la que el Talento, más escaso que el capital, es el motor de la economía.El RESET de la Sociedad del Aprendizaje: Si no te reinventas (como persona, como empresa) eres un fantasma del pasado. En enero 2021 veremos las consecuencias. Matosas: El Talento cada vez depende más del Contexto. ¿Hemos aprendido algo de esta “tetracrisis” (medioambiental, sanitaria, económica, social)? ¿Tenemos como modelos organizativos y culturales a Netflix, Microsoft o Salesforce (cultura de coaching)? He compartido con [email protected] participantes 10 reflexiones:

Mi definición de Emprendedor/a. No es “quien monta un negocio”, sino “la persona que se siente enganchada a un proyecto vital”. En la Globalización 4.0, o somos profesionales que dejamos marca (una promesa de valor) o meras mercaderías sustituíbles por robots. En un ecosistema de talento, no trabajamos por cuenta propia o ajena, porque la flexibilidad se impone. Empleamos nuestro talento para ser imprescindibles (“linchpins”, como diría Seth Godin).

Para qué emprendemos. El propósito es esencial. Emprendemos por libertad y la libertad financiera es la consecuencia. No lo hacemos por “ganarnos la vida” sino por vocación, pasión, contribución y empleabilidad (el mercado nos lo reconoce). Porque así marcamos la diferencia.

Lo que atrae al emprendedor/a. En la sociedad del aprendizaje (Marina) es llegar a la CIMA (Marta Grañó): Creatividad, Iniciativa, Materialización y Adaptación. El/la emprendedor/a como “imán de talento”, que genera en los clientes una experiencia memorable. “¿Por qué tratas de encajar si naciste para destacar?” (Un mundo para ella).

Cuando emprendes, ya no estás en Crisis. Crisis es el periodo en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, parafraseando a Gramsci. Acaba con el pasado, rompe con él. Vive la nueva situación, el siguiente nivel, el que te enamora, en el que eres feliz. La Fortuna acompaña a [email protected] valientes.

Emprender es un tipo de Talento, un tipo muy especial de Talento. Es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Requiere de Capacidad, Compromiso y Contexto. Es una inteligencia práctica que dirige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y practica las virtudes de la acción. Talento es monetizar nuestra Marca (Andrés Pérez Ortega).

Sólo [email protected] optimistas sobreviven. El optimismo es un “estilo explicativo de la realidad” (Martin Seligman) que nos da 12 años más de vida. Es la cualidad raíz del talento comercial. Lo que nos permite relacionarnos adecuadamente con los demás (Daniel Pink). Es una competencia que hemos de desarrollar desde la autoestima, el pensamiento sanamente crítico que nos permite discernir y la esperanza.

Nuestro proyecto nos define. Hemos de tener el valor (valentía) de seguir nuestros valores (principios) para ponernos en valor (talento). El proyecto, más allá de la profesión, para fluir (Cskizentmihalyi): elevar nuestras capacidades a la altura de nuestros retos, elevando la imagen adecuada desde la autenticidad. Cuestión de Liderazgo.

Invirtamos en lo más rentable: la Educación. Es la inversión que aporta mayor rentabilidad (James Heckman). La clave del desarrollo, el ascensor social, la diferencia de los países avanzados. Es “la forja del carácter”. El Talento que no se aprecia se deprecia.

Hagamos Equipo. Un Equipo es un grupo humano que genera sinergias. Un EAR (Equipo de Alto Rendimiento) obtiene megasinergias (10 por 1). Forma parte de un Equipo ganador, de tu “red de protección” porque si estás [email protected] no triunfas. No hay equipo sin líder ni líder sin equipo.

Emprender es ser feliz. La Felicidad como “experiencia global de placer y significado”. Con 12 actividades deliberadas (Sonja Lyubomirsky) porque ser feliz depende en un 40% voluntariamente de [email protected] Tómatelo muy en serio.

Finalmente. Fuente: TECNO TALENT Juan Carlos Cubeiro, octubre 4.2020.

