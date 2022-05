Matías Almeyda nuevo entrenador del AEK de Atenas.

El exentrenador de las Chivas dejó al San José Earthquakes de la MLS para dirigir por primera vez en Europa.

Matías Almeyda ya es oficialmente el nuevo entrenador del AEK de Atenas, el club lo presentó y el técnico argentino exChivas dejó claro que va a conseguir trofeos en el equipo.

“Primera parada: Las oficinas del club para firmar el contrato con nuestro equipo. Segunda parada: Una visita guiada por el estadio en donde dirigirá al primer equipo”.

“Con pasión, honestidad, pero sobre todo con humildad, ¡así se presenta Matías Almeyda con los aficionados de nuestro equipo! Hasta la última gota de sudor”, publicó el club griego a través de sus redes sociales con algunas fotos de Matías Almeyda.

El Pelado confía en que le vaya muy bien en el futbol griego y se dijo agradecido por la oportunidad. “Estoy muy ilusionado de haber llegado aquí y deseo de todo corazón que nos vaya bien. Dejaremos hasta la última gota de sudor para que nuestro objetivo se pueda cumplir”.

“La primera sensación es que estoy muy agradecido e ilusionado con el futuro, sé de la historia del club, la recuerdo de cuando jugaba. Y hoy que me toca ser el nuevo entrenador estoy agradecido e ilusionado con la oportunidad que me dan”, comentó en charla con el club.

Matías dejó claro que arrancó su carrera en un club grande del mundo como lo es River Plate, además de asegurar que no le pesará el no haber dirigido antes en Europa y pedir que lo dejen trabajar antes de juzgarlo.

“Viví 10 años en Europa, donde jugué en grandes clubes, pero la gente siempre va a hablar y comete un error en juzgar sin haber visto. Yo digo que me dejen trabajar y que me vean y después que juzguen eso sería lo más natural de cualquier ser humano”.

“Lo extraño de esto es cuando los exjugadores y exentrenadores hablan, eso es un gran problema para mí porque tengo una filosofía de vida bastante especial. Creo mucho en el trabajo, en la honestidad, en el trabajo y lo que hago lo hago con pasión. Con amor y sin interés, para mí a partir del primer entrenamiento para mí este equipo va a ser el mejor del mundo, no voy a mirar otros equipos, me voy a concentrar en este.

“Yo vengo a trabajar, vengo con mi familia, mi postura con respecto a las dudas que tienen es tiempo. Si me va mal me echarán y si me va bien van a levantar trofeos, yo vengo a levantar trofeos”, finalizó.

