Matías Almeyda no será el entrenador de la selección de Chile. Cuando todo parecía indicar que Matías Almeyda se convertiría en el nuevo entrenador de la selección de Chile, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el Pelado finalmente no llegará a la Roja. El entrenador de los Earthquakes de San José, de la MLS, confirmó que dirigirá al equipo nacional chileno y expresó su tristeza por no cristalizar la oportunidad.

Matías Almeyda: "Me quedé con las ganas de ir a Chile"



El "pelado" no llegará a @LaRoja, así lo confirmó en un medio de comunicación argentino #PelotaParadaTNTSports pic.twitter.com/4VGrmwQwwK — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 8, 2021

“La verdad, estoy agradecido de la gente de Chile, a su director deportivo (Francis Cagigao), un gran profesional, y a su presidente (Pablo Milad). El esfuerzo que hicieron para contratarme, y la propuesta deportiva y económica, que era buena. Lo agradezco, lo quiero hacer público…me quedé con las ganas”, declaró Almeyda el domingo.

Los motivos por los que Matías Almeyda rechazó a la selección de Chile @peladoalmeyda https://t.co/Vu31aHpXeq — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) February 8, 2021

El Pelado reveló que no pudo convertirse en el seleccionador de Chile debido al alto costo de su cláusula de rescisión. “Es muy cara y no soy un jugador para que la tengan que pagar”, añadió Matías sobre la razón por la cual no llegó a la dirección técnica de la selección.

Se suicida Santiago García, jugador de Godoy Cruz

Arrestan a exjugador de los Tiburones Rojos en Estados Unidos

Matías Almeyda no será el entrenador de la selección de Chile, no pudo romper su contrato con San José

Por último, Matías Almeyda reveló que buscará hablar con la directiva de San José para poder eliminar, o disminuir el costo, su cláusula de rescisión, con la finalidad de poder tomar una selección de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

ATENCIÓN:

Matias Almeyda finalmente no será el DT de la selección de Chile🇨🇱. El argentino seguirá al mando de San José Earthquakes.



Vía @ExpressFutbolCL — LuisRodríguezViscaya (@luisviscaya5) February 6, 2021

“A partir de ahora, un año más tal vez, hablaré con los dueños y se abrirán puertas para darle otro golpe de calidad a mi carrera como entrenador y si tengo la posibilidad, ir a una selección, estar liberado y no tener más una cláusula”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen