Matías Almeyda asegura que la Liga Mx da de comer a toda Sudamérica. Matías Almeyda guarda un lugar especial en su corazón para México, por eso es que enfurece cuando escucha a los analistas argentinos criticar al balompié mexicano. El Pelado aseguró que se “aburre” de escuchar las críticas que recibe por trabajar en otros países y fue enfático al mencionar que la Liga Mx da de “comer” a toda Sudamérica.

“Hace 30 años que estoy en el futbol y me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico”, declaró en entrevista.

El exentrenador de Chivas detalló que no piensa volver al balompié de Argentina, debido a que desea mantenerse “alejado de esa locura” (las críticas) y por cuidar de su salud. “Yo quiero estar lejos de la locura, quiero vivir mi vida en paz. Por soportar tanta locura muchos entrenadores han terminado enfermos, yo no quiero ser de esa parte; yo quiero disfrutar el futbol, yo amo el futbol”, añadió.

Por último, el director técnico del Earthquakes de San José develó que la única manera en la que volvería a su país natal es si le ofrecen la dirección de la Selección de Argentina, oportunidad que calificó como “linda” en el caso que se presente.

“Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo pero nunca he estado en la lista. Hoy hay un entrenador y lo banco a muerte, pero sería muy lindo si se llegara a dar”, concluyó.

