Matías Almeyda asegura que Chivas hubiera ganado más títulos con el VAR. Matías Almeyda dejó huella en Chivas al ganar cinco títulos con el club, sin embargo, el técnico argentino considera que su legado en Guadalajara pudo haber sido más grande. En entrevista con ESPN, el entrenador del Earthquakes de San José reveló que pudo haber ganado un par de títulos más de la Liga Mx con el Rebaño Sagrado si se hubiera implementado el VAR antes en el balompié mexicano.

Con el VAR, ¿Chivas tendría más títulos? 🤔 Esto mencionó Matías Almeyda. 👇https://t.co/TkNxm3HdiC — Futbol Picante (@futpicante) May 29, 2020

“Ahora si hubiera habido VAR, hubiéramos tenido más posibilidades en otros torneos, menos mal que no había VAR, porque creo que hubiéramos ganado dos torneos”, declaró el ‘Pelado’ sobre las posibilidades de haber obtenido más títulos con los Rojiblancos.

Matías Almeyda no ve que Chivas pueda replicar lo hecho durante su gestión, por un buen rato. 👀 ¿Qué opinan de sus palabras? 🧐https://t.co/DQNvmmr2q5 — Futbol Picante (@futpicante) May 29, 2020

Almeyda detalló algunos de los fallos arbitrales que sufrieron las Chivas y fue enfático en que en la liguilla, ante América, los silbantes no marcaron unos “penales” a favor de su equipo. Por lo que se cuestionó qué hubiera pasado de haber tenido la oportunidad de revisar las jugadas como se hace desde hace unos torneos.

“Creo que durante ese campeonato nos fracturaron a un jugador, no nos cobraron algunos penales, en el campeonato anterior en el que nos elimina el América creo que no nos cobraron un gol, no nos cobraron penales, seguramente si hubiera estado el VAR, habría que ver qué hubiese pasado con ese supuesto penal”, agregó el técnico de San José.

Un día como hoy hace 3 años conseguíamos la 12 de la mano de Matías Almeyda y un plantel espectacular frente a un duro rival como Tigres. pic.twitter.com/OICdK46y9y — Chivas 🇲🇽 (@Chivas_Goleador) May 29, 2020

El día de ayer, se cumplieron tres años del último campeonato de Chivas en la Liga Mx, el cual fue obtenido por Matías Almeyda. Curiosamente, en los minutos finales del juego de vuelta ante Tigres, el nazareno no marcó un penal a favor de los Universitarios, el cual hubiera brindado la oportunidad a la visita de mandar el juego al alargue.

