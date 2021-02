Matheus Doria denuncia racismo sobre Félix Torres.

Guillermo Almada se quejó del arbitraje, de las interrupciones del VAR y del racismo.

Matheus Doria denunció que hubo racismo en la derrota de Santos ante Atlético de San Luis sobre su compañero Félix Torres quien se fue expulsado. El defensor brasileño entró a la sala previo a la conferencia de prensa para dar a conocer el acto.

“Félix (Torres Caicedo) está llorando en el vestidor, es mi hermano, no puede haber racismo en México, Brasil o donde sea, pido disculpas a ustedes por decir esto, van a decir que está llorando porque perdió, sí, perdimos, no pasa nada, pero el racismo no se puede.

“Ahora cuando salió expulsado hubo un acto de racismo, somos todos iguales, eso ya quedó, es cosa antigua, les pido que me ayuden con eso, venimos a jugar futbol, no a revisar el VAR 10 minutos, no pido nada más, quiero hacer mi trabajo tranquilo sin faltas de respeto a mí o mis compañeros, a quien sea, esto no puede seguir pasando”, aseguró en conferencia de prensa.

El jugador se retiró y enseguida vino Guillermo Almada a la conferencia de prensa quien dijo no haberse percatado del acto, pero le dio toda la confianza a sus jugadores.

El entrenador de Santos también acusó mal arbitraje, malas decisiones, tardanza del VAR y se quejó de que el árbitro del encuentro, Adonai Escobedo, no cuida a los jugadores habilidosos y deja que les peguen mucho.

“Lo que sí estoy convencido que los actos de racismo están de más. Lo que también estoy convencido es que entre menos se interrumpan los partidos, se haga menos tiempo, habrá más espectáculo, nosotros los técnicos también tenemos responsabilidad.

“Me gustaría que en el futuro los partidos tuvieran más continuidad y menos artimañas de hacer tiempo y ver ganar al mejor equipo sobre la cancha”, cerró Almada en conferencia de prensa.

