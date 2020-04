Materazzi recuerda el cabezazo a Zidane: “Mis compatriotas me destrozaron”

Materazzi recuerda el cabezazo a Zidane. La final del Mundial de Alemania 2006 estuvo protagonizada por dos personajes: Zinedine Zidane y Marco Materazzi. El primer se lució con un gol a lo ‘Panenka’ que abrió los cartones. Minutos más tarde, el central italiano emparejó el marcador y mandó el partido al alargue.

En el tiempo extra, ambos protagonizaron una pequeña gresca que sentenció el título en favor de los italianos. ‘Zizou’ asestó un cabezazo en el pecho de Materazzi. La acción le valió la roja y dejó a su equipo en inferioridad. A la postre, Francia cayó en penales gracias al fallo de David Trezeguet.

Sin embargo, aunque Materazzi provocó a Zidane para hacerse expulsar, no se convirtió en el héroe que esperaba. El italiano fue severamente castigado por sus compatriotas por juego ‘desleal’.

“Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me destrozaron, para mí no son verdaderos italianos…”, señaló Materazzi en un Live junto a Davide Oldani. “Soy un patriota. Y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de la gente de su país) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate”, recordó el ex jugador del Inter de Milán.

Materazzi recuerda el cabezazo a Zidane

Tuvieron que pasar 10 años para que el misterio de la provocación se develara. En 2016, en diálogo con L’Equipe, Materazzi se sinceró. El italiano confesó haber mencionado algo de la hermana de Zidane, pero negó rotundamente haberse metido con la madre del francés.

“Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”, tiró Materazzi en 2016.

Aquella final fue el último partido como profesional de Zidane. Marcó un gol picando la pelota en un penal y tuvo la mancha negra de irse expulsado por ese acto violento, que quedará para siempre en su registro.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.