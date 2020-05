Materazzi declara su amor bostero: “Hubiera jugado gratis en Boca Juniors”. Durante el parón por COVID-19, muchas figuras de renombre le han declarado su amor a Boca Juniors. El último de los crack es declararse hincha del Xeneize fue Marco Materazzi.

El campeón del mundo confesó que le hubiera gustado defender la casaca bostera en entrevista con TNT Sports. Además, Materazzi declaró que se identifica con la institución por su estilo de juego.

“Hubiera jugado gratis en Boca. Yo era un jugador del estilo de Boca: vida o muerte, agresivo, duro. Y cada tanto me encontraba con la pelota y marcaba goles”, declaró Materazzi.

Cabe recordar que el ex defensa central viajó a Argentina con su hijo para presenciar la revancha por semifinales de la Libertadores 2019 entre Boca y River Plate en la Bombonera. En su visita a tierras pamperas, Materazzi se tatuó su amor por el conjunto de la Ribera.

“Extraño estadios como San Siro, la Bombonera, que transmiten adrenalina. Mi hijo es hincha de Boca y tuve la experiencia de asistir al Superclásico. El resultado no fue favorable (Boca ganó 1-0 pero fue eliminado por el global) pero fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como ex jugador. Quizás me faltó jugar un partido de ese estilo”, se lamentó Materazzi, quien realizó la entrevista con una camiseta de Boca puesta.