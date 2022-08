Mateo Girón se queda con la pole en F5.

Se llevó a cabo la calificación de la F5 este día en el marco de la quinta fecha de la Chedrahui Súper Cup, by Súper Copa siendo el zacatecano Mateo Girón quien dominó el trazado del Autódromo de León, para quedarse con la “Pole”.

La categoría tuvo su sesión clasificatoria en donde los pilotos de diferentes lugares del país lucharon por quedarse con el primer lugar de arrancada para la carrera de mañana.

Con 23 autos en la pista, arrancaban los equipos con un trabajo arduo centrándose la batalla entre el novato Girón con los expertos Iván González y Federico Solís

Al final, el mejor tiempo era para el auto No. 5 de Girón con una vuelta de 43.774 para ser el hombre “Pole”. Seguido de él se colocaba el No. 7 de González 44.328, y detrás de ellos aparecen Solís con el No. 1 y un tiempo de 44.458, el No. 74 de Enrique Reyna 44.531 y en No. 20 de Javier Girón con 44.574 para completar los cinco primeros lugares de la arrancada.

