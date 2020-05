‘Matador’ prefirió jugar en Boca Juniors que emigrar a Europa. Luego de brillar con luz propia en la Copa América de 1997, a Luis Hernández le llovieron ofertas. Sin embargo, para el ‘Matador’ las propuestas de los equipos europeos no eran tan tentadoras como compartir cancha con Diego Armando Maradona en Boca Juniors.

En entrevista con Notimex, el veracruzano reveló que, tras la Copa América de 1997, un equipo de Alemania y otro de Francia buscaron sus servicios. Al final, el ‘Matador’ se decantó por enrolarse en el conjunto bostero.

El ‘Matador’ Hernández confesó que ‘despreció’ las ofertas europeas porque se trataba de Boca Juniors. Mencionó que de no haber sido una propuesta del Xeneize hubiera emigrado al Viejo Continente.

“Si me llamaba River definitivamente no hubiera ido, hubiera preferido ir a Europa; no tengo nada en contra de River, al contrario, es un gran equipo, pero García Aspe tuvo una mala experiencia ahí, entonces no me hubiera gustado lo mismo”, agregó.