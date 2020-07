Matador Hernández: “Ponen de ídolo a un pinche francés”.

En un divertido Instagram Live, ‘Matador’ Luis Hernández platicó con Félix Fernández sobre su paso en Tigres, ya que el exarquero le recordó que marcó 39 goles en 64 partidos, a lo que Luis respondió de manera irónica al referirse a Andrés Pierre Gignac como “un pin… francés” como ídolo y no él con su buen paso por los felinos.

“Sí, y ahorita ponen de ídolo a un pinche francés”, a lo que Félix respondió: “Pero ese güey colecciona títulos con las dos manos, es lo que le faltaba a ustedes. Cobraban muy bien pero no ganaban”.

Entonces, Luis Hernández recordó los buenos equipos que armaron y aquel que recibió una fuerte sanción de la FMF por alineación indebida de Osmar Donizete. Les anularon tres victorias contra Atlante, Toluca y un histórico 6-3 sobre Rayados, pues fueron los partidos que jugó el brasileño. Todos se repitieron y no cosecharon los nueve puntos otra vez.

“Me tocó una época en Tigres con buen plantel pero no llegábamos a la Liguilla. Cuando íbamos a llegar en primero o segundo lugar a la Liguilla nos quitaron nueve puntos por lo de Donizete. Ya después fue el último partido que jugué con Tigres”.

Félix Fernández destacó que 'El Matador' anotó 39 goles en 64 partidos con la playera felina

El ex portero del Atlante no se quedó callado y respondió: "Pero él colecciona títulos con las dos manos, eso es lo que le faltaba a ustedes, ustedes cobraban muy bien, pero ustedes no ganaban título".

