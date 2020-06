Matador Hernández la rompe en Tik Tok con su imitación. Para los de la ‘Vieja Guardia’, Luis ‘Matador’ Hernández fue un artillero de época que se ganó su apodo a base de goles y sublimes actuaciones. Sin embargo, hoy en día, las nuevas generaciones están descubriendo la nueva faceta del veracruzano: Tiktokero.

Desde que inició la cuarentena, ‘Matador’ Hernández ha arrancado miles de sonrisas con sus ingeniosos vídeos colgados en Tik Tok. Pero su última ‘genialidad’ se merece un aplauso de pie.

En su última locura, el veracruzano imitó a ‘Yondu’, personaje de ‘Guardianes de la Galaxia’. En el filme aparece su pareja corriendo para compartir los memes que sus aficionados le fabrican cuando se encontró con una ‘súper sorpresa’.

Ok ok, ya descubrieron quién soy 👽 jajaja #yondu #luishernandez #matador pic.twitter.com/xAxZHfCo3P

El Tik Tok del ‘Matador’ se publicó hace unas horas y en Twitter ya tiene más de 10 mil retweets y cerca de 40 mil ‘Me gusta’. El ex portero de los Tiburones Rojos, Sebastián Jurado, se sumó a la ola de aplausos a Luis Hernández.

“Eres el amo del Tik Tok”, publicó Jurado Roca.

El ‘Matador’ confesó en una entrevista para ‘Ahora o Nunca’ cómo surgió la idea de realizar videos esta moderna aplicación.

“Fue mi vieja, la cuenta antes era de mi vieja y de repente aparezco ahí y resulta que los comentarios ya no eran a favor de ella, eran a favor mío. Como hacíamos los videos juntos, me dejó la cuenta, la cambiamos, me dejó con más seguidores”, dijo el ex ariete de los Tiburones Rojos.