Mason Rudolph niega haber insultado racialmente a Myles Garrett. Mason Rudolph, mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh, negó haber insultado racialmente a Myles Garrett, ala defensiva de los Browns de Cleveland, durante la bronca que protagonizaron el pasado 14 de noviembre y que provocó la suspensión de Garrett por seis partidos.

Myles Garrett once again claimed Mason Rudolph called him a racial slur.⁣ Rudolph was not happy to hear it. pic.twitter.com/eF8d3jORjR — SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2020

A través de su cuenta de twitter, Rudolph respondió a los señalamientos que realizó el defensivo de Cleveland en una entrevista con ESPN y en la que acusaba al pasado de haberlo llamado “negro”.

“100% falso. Una mentira descarada. No he, no hice y no haría uso de insulto racial. Es un intento de mal gusto e imprudente por dañar mi imagen”, publicó el jugador de Pittsburgh en sus redes sociales.

1000% False. Bold-Faced Lie. I did not, have not, and would not utter a racial-slur. This is a disgusting and reckless attempt to assassinate my character. https://t.co/mZcEcC0tCl — Mason Rudolph (@Rudolph2Mason) February 15, 2020

Asimismo, Mike Tomlin, entrenador de los Acereros, salió en defensa de su jugador y descartó que haya recibido alguna queja por parte de los entrenadores o integrantes de los Browns de Cleveland en torno a un posible acto de racismo por parte de Rudolph, por lo que descarta que haya sucedido.

“Apoyo a Mason Rudolph no solo porque lo conozca, también porque estuve en el campo inmediatamente después del altercado con Myles Garrett, y subsecuentemente luego del partido. Si Mason dijo lo que Myles reclama, hubiese salido durante las muchas interacciones que tuve con los de la organización de Browns. En mis conversaciones, tuve muchas expresiones de tristeza por lo ocurrido. No recibí nada sobre algo racial o de esa naturaleza en esas interacciones”, expresó el head coach de Pittsburgh.

A strong statement from #Steelers coach Mike Tomlin in support of QB Mason Rudolph, in response to the Myles Garrett interview with @OTLonESPN. Tomlin cites many conversations and interactions and says he received no indication of anything racial. pic.twitter.com/je6kVOjL0I — Ian Rapoport (@RapSheet) February 15, 2020

Myles Garrett aseguró que, previo a la monumental gresca que se desató en los segundos finales del juego entre Pittsburgh y Cleveland, que Mason Rudolph lo insultó racialmente al llamarlo “negro estúpido”.

“Me dijo la palabra con ‘N (egro)’. Me llamó estúpido ‘N (egro)’”, declaró Garrett en entrevista con Mina Kimes, conductora de ESPN.

Myles Garrett sat down with @minakimes to discuss the Week 11 incident that led to his suspension. He again alleged Mason Rudolph of using a racial slur prior to the brawl. pic.twitter.com/8FUKDbKIg4 — SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2020

Como consecuencia de aquella batalla campal, la NFL decidió suspender indefinidamente (seis juegos) a Garrett por haber arrancado el casco de Mason Rudolph y posteriormente utilizarlo para golpear al mariscal de campo.

the mic'd up audio came out from the myles garrett brawl.. this changes everything… pic.twitter.com/K7ckcJei68 — Ryan Trahan (@trahan) November 15, 2019

Esta semana, el comisionado de la liga, Roger Goodell, determinó levantar la sanción del defensivo de los Browns.

