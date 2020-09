Mason Greenwood se disculpa tras ingresar mujeres al hotel de Inglaterra. Mason Greenwood pidió una disculpa un día después de que fuera separado de la concentración de la Selección de Inglaterra, tras ingresar, junto a Phil Foden, a unas jóvenes al hotel del equipo. El delantero de Manchester United mostró su arrepentimiento por este acto, el cual aseguró causó “vergüenza”.

“Ahora he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha ocurrido y solo puedo pedir disculpas a todo el mundo por la vergüenza que he causado. Fue irresponsable por mi parte romper los protocolos Covid-19, que están para proteger a los jugadores, a los empleados y al público”, declaró el futbolista inglés.

🗣"They have embarrassed themselves, we were all young once, I was young once and I did crazy things!"

Graeme Souness on Phil Foden & Mason Greenwood pic.twitter.com/D15bJnJQ80

