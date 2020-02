Mason Crosby renueva contrato con Green Bay. Los Empacadores de Green Bay otorgaron una extensión de contrato por tres temporadas más al longevo pateador Mason Crosby. El egresado de la Universidad de Buffalo viene de conseguir uno de los mejores años de su carrera y en 2020 disputará su catorceava campaña en la NFL, todas con el uniforme de los Cabeza de Queso.

La noticia fue dada conocer en redes sociales por el agente del histórico pateador de la franquicia, Mike McCartney. Momentos más tarde, Crosby confirmó su renovación con Green Bay y mostró su agradecimiento por continuar en el equipo.

“Estoy muy emocionado y me siento muy bendecido por permanecer con los Empacadores. Emocionado por lo que está por venir”, publicó Crosby.

El pateador de Green Bay firmó un contrato de tres temporadas y 12.9 millones de dólares, de los cuales seis millones serán pagados en 2020. Crosby, 35 años, se convirtió en el tercer jugador mejor pagado en su posición.

En 2019, Mason Crosby anotó 22 de 24 intentos de goles de campo en temporada regular y 40 de 41 intentos de puntos extras. A lo largo de 13 años, tiene un porcentaje de goles de campos acertados de 81% al anotar 329 patadas de 406.

Crosby es el líder histórico de la franquicia de Green Bay con 1,573 puntos anotados, más de 500 unidades por encima de cualquier otro jugador del equipo. Además, se ubica como el vigesimotercero jugador con más puntos en la historia de la NFL.

