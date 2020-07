Masahiro Tanaka recibe brutal batazo en la cabeza. Durante la sesión de entrenamiento de este sábado de los Yankees de Nueva York se vivieron momentos de terror. El lanzador japonés Masahiro Tanaka fue impactado en la cabeza por una pelota que salió expulsada del bat de Giancarlo Stanton. El jugador oriental de inmediato cayó en el diamante y mostró signos de intenso dolor.

Giancarlo Stanton just lined a ball of Masahiro Tanaka’s head. Training staff immediately out to check on him. #Yankees

pic.twitter.com/JUDjDW2xjf

— Bronx Bombers News (@NewsBronx) July 4, 2020