Más de 50 partidos en la fecha 7 de la Liga Oropeza.

Atlético Xalapa tiene doble jornada en el campo Cándido Duarte en la juega la jornada 7.

La Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González echa a andar la jornada 7 del Campeonato 2021-22 “Aurelio Castillo Jácome”, para lo cual se han programado más de 50 partidos en los diferentes campos de la zona Metropolitana Veracruz, Boca del Río y Medellín.

Este fin de semana, por ejemplo, destaca la visita del Atlético Xalapa para resolver una doble actividad que tiene pactada cada quince días. Hay que recordar que esta escuadra llegó a la Oropeza buscando nuevos horizontes, sobre todo de competitividad, así que cada quince días hace el viaje para resolver doble jornada.

En esta oportunidad Atlético Xalapa tendrá sus dos encuentros en el campo Cándido Duarte del Tejar, este sábado a las 8:30 horas contra Cuervos Secc 9 y a las 10.15 horas contra Tiburones Vista Mar, ambos en la categoría Juvenil “C”. Completan la actividad en ese escenario a las 12 horas Selección Cotaxtla contra River Plate en la Serie “A” y a las 13.45 horas, Olivos FC ante Guerreros FC también en la Serie “A”.

En el Campo El Centenario, este sábado, con todos sus equipos Legión Extranjera se mide, a las 8.30 horas a Guerreros FC en la Juvenil “C”.

A las 10.10 horas contra Guerreros FC en la Juvenil “A”; Mientras que a las 11.40 horas ante Club América en la Juvenil “B”; a las 12.20 horas ante AFP Atlético en la Juvenil “C”. Mientras que a 14 horas contra AFP Jamapa en la Infantil “A”.

Por lo tanto, maratónica jornada es la que va a desarrollar en el campo Primavera 10-A este sábado en la Infantil “BB” desde las 9 horas, Gremen Toros vs CEFOR Palmitas; a las 10 horas, Real Jr. Veracruz vs Charales CF; a las 11 horas, Academia Juárez Filial vs La Moderna; 12 horas Leones Veracruz Norte vs Esforf Spartans Antorcha; a las 13.20 horas, Pumas Veracruz vs Borussia Jr; a las 14.15 horas, CEFOR Pachuca Veracruz vs Chelsea Veracruz.

Jornada dominical

Además la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González programó cuatro partidos para el domingo en el Complejo Deportivo La Primavera, en el campo 1 a las 12 horas, Barcelona vs U. Deportiva Veracruzana, Juvenil “B”; en el campo 2 a las 12 horas, CAR Tiburón Azul vs Bulldogs Trigal de la Juvenil “B”.

Finalmente, asimismo, en el campo 4 CAR Tiburón vs Bulldogs Trigal en la Juvenil “C”; mientras que en la Primavera 6 a las 12 horas, Academia Delfines Veracruz vs CD Atlético Veracruz en la Juvenil “C”.

