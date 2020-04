Martinoli ‘revienta’ a André Marín: ‘Es el bicho más grande con el que he trabajado’. Así como existen rivalidades dentro del terreno de juego como Chivas-Atlas, Tigres-Monterrey, por mencionar algunas, también las hay en el área de los micrófonos. Christian Martinoli y André Marín podrían representar fácilmente un Chivas-América por el ‘odio’ que se tienen.

En entrevista virtual con Miguel Gurwitz, periodista de Telemundo y con Carlos Hermosillo, exfutbolista, Martinoli se sinceró. El estelar de TV Azteca habló a ‘calzón quitado’ y confesó la tormentosa relación que vivió con Marín tras la salida de José Ramón Fernández en 2006 y David Faitelson en 2007.

“El bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, eso lo tengo claro, es algo que no te recomiendo jamás”, aseguró Martinoli.

Christian confesó el plan ‘macabro’ de Marín en TV Azteca: despedirlos a él y a Luis Garcia. Sin embargo, los directivos del Ajusco no lo permitieron.

“Nada, es que nos quiso correr a Luis (García) y a mí, cosa que me imagino que a Televisa le hubiera venido bien, pero no se lo permitieron en el canal, porque no le gustaba que fuéramos cínicos al aire, porque él era de la vieja guardia, y él no quiso eso, es lo que asumo, porque yo con André Marín dejé de hablar en 2007 y todavía trabajé cuatro años más con él”, reveló Martinoli.