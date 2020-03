Desde que André Marín planeo la salida de José Ramón de la televisora del Ajusco, Christian Martinoli ha dejado ver su molestia con el que ahora funge como el titular de La última Palabra en Fox Sports.

En una entrevista explicó como es su relación de trabajo en el innombrable según sus palabras.”Digamos que tenemos incompatibilidad de caracteres. Conforme a la relación laboral que hemos tenido con André ha sido estrictamente. Con otras tantas personas tengo una relación más allá de lo laboral y con André Marín la tengo simplemente del trajo para adentro”.

Otras de las razones del odio y rechazo es las distintas formas de ver el análisis del deporte por lo que el trabajar con él para Christian ha sido muy difícil por lo que en lo mayor de los posible intenta no tener que cruzar palabras con él.

Martinoli no soporta a André Marín: conoce la razón.

“Tenemos distintos intereses él y yo. No voy a juzgar si lo de él es bueno o malo pero estrictamente yo con la forma de pensar de André. En muchas cosas no comparto, me dedico a trabajar cuando me toca trabajar con él, y trato de hacerlo de la mejor manera. Espero que él haga lo mismo”.