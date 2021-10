Martino satisfecho con los jóvenes del Tri.

Gerardo Martino resaltó el accionar de Fernando Beltrán durante el amistoso ante Ecuador.

Tata Martino.

“Esto es como les dije, les mentiría si les dijera que tienen un 90% de posibilidad de estar (en Qatar 2022). Pero si hay un 10 o un 5 no tienen que perder la ilusión, pero por lo visto hoy no lo han perdido, después todo luce algo más a mediano plazo. Pero los tiempos de selección son muy dinámicos y ellos tienen que estar preparados”, comentó en entrevista con TUDN.

Santiago Giménez, José ‘Avión’ Ramírez, Erik Lira, Haret Ortega, Eduardo ‘Mudo’ Aguirre y Alejandro Zendejas jugaron por primera vez con la selección mayor y el técnico argentino aplaudió su disposición, al igual que la del resto de los convocados.

“Muy satisfecho por el juego que vimos, por la predisposición de los chicos, por lo bien que lo intentaron con la camiseta de la selección. Y la sensación es que ha sido un partido importante que lo aprovecharon, que hay un resultado que no se ajusta al rendimiento de los 90 minutos. Pero que los tiene que dejar satisfechos”, señaló.

Gustavo Barrales en Top-10 de la Nascar Challenge

Paul Jourdain y Víctor Barrales en el Gran Premio de México

“En realidad todos hicieron un buen partido, hubieron algunas participaciones que fueron destacadas simplemente por el hecho de que no está teniendo continuidad; puedo mencionar a Fernando Beltrán, un chico como él, que no ha tenido los minutos. Con la calidad con la que los jugó me parece sumamente importante”, externó.

Martino confía en que los jugadores tengan continuidad en sus clubes para futuras convocatorias. Sobre todo para preparar el cambio generacional rumbo a la Copa del Mundo del 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

“Creo que mi presencia o no es un hecho secundario (en el Mundial 2026), lo más importante es ir construyendo un proyecto con chicos que tengan buenas cualidades. Muchas veces tienen procesos de selección y la verdad que se necesita que se consoliden en sus clubes, que tengan oportunidades de competir.

Martino satisfecho con los jóvenes del Tri.

“En la medida que eso suceda seguramente el grupo será mucho mejor. Hay mucho tiempo por delante, no hay que apresurarse, hay que dejarlos evolucionar y crecer, están yendo por buen camino”, explicó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen