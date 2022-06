Martino no cree que la derrota sea para encender alarmas.

Gerardo Martino dice que falta de funcionamiento del equipo afecta a su 9 tras la derrota de México con Uruguay

El técnico del Tri resaltó los errores a balón parado y no cree que la derrota sea para encender las alarmas a meses del Mundial Qatar 2022.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, descartó que se enciendan las alarmas tras la derrota ante Uruguay y de cara al Mundial Qatar 2022, admitió que la falta de Gerardo Martino dice que falta de funcionamiento en general afecta la labor del 9 y volvió a recalcar los errores en las jugadas a pelota parada del rival.

“No es solamente que no le llegue la pelota (a Raúl Jiménez ), sino cuando baja a lugares no convenientes termina siendo desordenado el ataque, tienen que ser descensos inteligentes y no conseguimos esas pelotas atrás de los volantes.

“Creo que la falta de funcionamiento hace que el 9 no participe del juego como entendemos que debería participar”, comentó ‘Tata’ Martino a Gibrán Araige para TUDN tras la derrota por 0-3 frente a Uruguay en Glendale, Arizona.

Uno de los goles de Uruguay, el primero tras remate de Edinson Cavani y gol de Vecino , dejó molesto al estratega del Tricolor. Pues remató solo sin marcar y sin necesidad de saltar para rematar de cabeza.

“Hay una táctica fija que tiene que ver con que el rival te gane, pero Cavani remata parado, sin saltar y eso es un error muy importante del equipo porque además hablamos de la pelota quieta de ellos intuyendo que podían jugar varios y Cavani es un elemento muy importante en eso porque han hecho goles así en la eliminatoria”.

Gerardo Martino indicó que el juego es un duelo de preparación rumbo a la Concacaf Nations League como para el Mundial Qatar 2022. Por lo que descartó que deba tomarse con las alarmas encendidas y se le dé una relevancia que no debe ser.

“No, no es para eso (encender alarmas). El partido estuvo dividido en dos tiempos, los primero 45 minutos parejo, dominio alternado, con dos situaciones de Uruguay. Dos de nosotros y la efectividad de ellos nos hizo venir al entretiempo abajo en el marcador.

“El segundo tiempo es totalmente diferente porque nos hicieron dos goles en 5 minutos y ahí se desvirtuó todo el partido. El primer tiempo tiene cosas para rescatar, el segundo fue otra cosa”, indicó Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana.

