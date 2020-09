Martino lamenta rechazo de Luis Montes de estar en el TRI.

Gerardo Martino, seleccionador del Tri, expresó que Hiram Mier nunca mostró interés en conversar con el cuerpo técnico de la Selección, incluso lo buscaron mediante el cuerpo técnico de la pasada gestión.

“Él no habló conmigo, tuvimos a través de un miembro del cuerpo técnico la idea de conversar con él en el momento de la pandemia. Incluso intentamos llegar a él a través de colaboradores del cuerpo técnico anterior”, aseguró Gerardo Martino.

Por otro lado, comentó que los jugadores hablan por sí mismos con sus acciones y el defensor de Chivas simplemente no respondió a la posible convocatoria.

“De mi cuerpo técnico no tuvo respuestas y el futbolista debe expresar si tiene una decisión tomada al respecto, no debo comentar nada sin que lo hablan los futbolistas, hablé del ‘Chapito’ ya que lo hizo público, pero lo debe decir él”, indicó el técnico.

Mientras tanto, acerca del caso de ‘Chapito’ Montes confesó que ya había tomado una decisión desde el 2019 y ambos pretendían, en aquel entonces, que el mediocampista tuviera una oportunidad más en el combinado nacional mexicano.

“Esto es nuevo para ustedes, él tomó contacto conmigo tras la concentración de octubre del año pasado para comunicarme su decisión. Obviamente yo la acepté, cuando empezamos por marzo del año pasado hicimos la primera convocatoria y tuvimos con él una conversación de esta naturaleza, dijimos que estaría bueno otra oportunidad, tanto él como Navarro integraron la lista en la Copa Oro”, expresó el ‘Tata’.

Asimismo, el ‘Tata’ admite que el nivel de Luis Montes lo ha llevado a ser el mejor futoblista de Méxicco en la actualidad. Por lo cual lamenta la decisión del futbolista, pero no podía hacer más por él.

“Coincido lo que se ha dicho, hoy por hoy es el mejor jugador en la liga de México y lamento esta decisión, no tenía claro si los motivos era no tener minutos en esos dobles partidos de la Fecha FIFA y bueno, no hay más por hacer”, sentenció el estratega.

Martino insiste en la complejidad de formar parte de una selección nacional y no comprende porqué hay casos como el de ‘Chapo’. Ya que todos deben ser conscientes en que las oportunidades llegan y se debe ser paciente. Pero en su caso particular apunta que los procesos previos y las lesiones también lo han mermado y se refleja en la actualidad.

“La decisión y responsabilidad tiene que ver con todos, ser jugador de selección es difícil de imaginar por qué uno lo rechazaría”.

“El ‘Chapo’ tiene claros los motivos y sus motivos es que se viene a competir, a veces a jugar o a veces no. Quizás viene golpeado por otra etapa y la lesión importante que tuvo, a menos que ellos observen falta de respeto. Calidad mala de trabajo o situaciones anormales cada vez que vienen, todo lo demás es una cuestión de dar”.

“Es difícil venir a selección, se pide respeto y capacidad de trabajo, se viene a ofrecer, a dar. La selección genera posibilidad de sumar jerarquía, de un mejor currículum, finalmente el que decide es el futbolista”, concluyó.

