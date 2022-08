Martino inicia su gira por Europa.

El DT de la Selección Mexicana se reunirá con los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente.

Gerardo Martino llegó a Ámsterdam en Países Bajos para comenzar las reuniones con los futbolistas mexicanos que militan en Europa.

El D.T de la Selección Mexicana iniciará con Edson Álvarez del Ajax FC esta misma noche en Europa y tarde de México.

Martino tendrá una larga parada en Países Bajos, en donde actualmente se encuentran Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, además de Santiago Giménez y Jorge Sánchez que se convirtieron en los últimos mexicanos en llegar a la Eredivisie.

A 100 días de que ruede el balón en Qatar 2022

Jorge Sánchez tiene posible fecha de debut con Ajax

Además de visitar a los distintos jugadores que se encuentran en Europa, viajará Doha, Qatar para conocer en dónde se hospedará al Tri durante el Mundial de 2022, incluyendo los distintos estadios en los que jugará la Selección: el Stadium 974 y el Lusail Stadium.

El próximo partido del Tri será frente a Paraguay el 31 de agosto en el Estadio Mercedes Benz en Atlanta, Estados Unidos.

Martino se prepara para los próximos enfrentamientos en donde el Tri cuenta con un total de 5 amistosos antes del Mundial de Qatar 2022.

1.- México vs Paraguay el 31 de agosto.

2.- México vs Perú el 24 de septiembre.

3.- México vs Colombia el 27 de septiembre.

4.- México vs Irak el 9 de noviembre.

5.- México vs Suecia el 16 de noviembre.

Martino inicia su gira por Europa.

Mientras que su debut en el Mundial de Qatar será el 22 de noviembre frente a Polonia como parte del Grupo C. El 26 se enfrentará a Argentina y el 30 frente a Arabia Saudita.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ