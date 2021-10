Martino inconforme por fallas del Tri frente el arco.

El DT de Tri reveló que César Montes y Jorge Sánchez no van a El Salvador.

Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico del Tri, habló tras finalizar el duelo en que México venció 3-0 a Honduras en el Estadio Azteca y señaló que no está conforme debido a que genera mucha llegada su equipo, pero no concreta las oportunidades.

En primer lugar, “creo que el triunfo está bien y el control del partido casi absoluto, la preocupación viene porque se crea demasiado, se érra demasiado y eso crece al rival y lo deja con vida, el hecho de terminar 1-0 el primer tiempo invita a que el entrenador pueda utilizar a otro jugadores, pero después vino la expulsión y se hizo más simple el control, no dejamos opción de contragolpe y vinieron los goles”.

Sobre las bajas que tendrá para el duelo ante El Salvador en el Cuscatlán, Martino señaló que Jorge Sánchez está descartado por lesión y César Montes tampoco viajará debido a la suspensión por dos tarjetas amarillas, la pasada ante Costa Rica.}

“Prácticamente Jorge está descartado del partido contra El Salvador y si se confirma no hará el viaje. El que no pueda jugar no hará el viaje, como César (Montes) que recibió su segunda amarilla. Tengo que decir que sentimos que dejamos vivir al rival cuando podíamos terminar el partido en el primer tiempo por las situaciones de gol que tuvimos y el dominio”.

Además en el tema de los abucheos a Funes Mori cuando entró en lugar de Raúl Jiménez, ‘Tata’ Martino dijo que esa situación jamás va a terminarse, pero resalta que es importante haber marcado gol para tener confianza rumbo a la clasificación a Qatar 2022.

“Lo que la gente recibe permanentemente es plantear siempre una disputa. Para nosotros, lejos de ser una disputa, es contar con tres centros delanteros como Raúl (Jiménez), Rogelio y Henry.”

Finalmente, “lo hemos hablado con él y sabemos que es una situación que no se va a terminar nunca. Lo único que le decimos es que tenga tranquilidad, cuando los delanteros hacen goles les da confianza”.

