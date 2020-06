Martino aconseja a Raúl Jiménez sobre la Juventus.

El técnico de la selección mexicana, prefiere ponerle ‘cámara lenta’ al gran momento que vive Raúl Jiménez y a los atractivos rumores que lo ponen en la órbita de equipos como la Juventus y el Real Madrid.

El estratega argentino echó a andar la memoria para aconsejar , a la distancia, al delantero del Wolverhampton y puso en la mesa la agridulce experiencia que vivió en el Barcelona y apelando siempre a la felicidad.

“Cualquier modificación o cambio, los primero que lo tienen que definir es tanto él como su familia, analizar muy bien cualquier posibilidad de cambio”.

“Sé que es muy tentador a veces, a mí en algún momento me tocó ir a algún lugar de privilegio y pasados los años, me encuentro declarando que fue mi peor año. No es solo ir a los lugares que deslumbran, es estar convencido, a veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos”. Expresó Martino al tiempo que reconoció el momento que vive su centro delantero.

“Jiménez es el que más forma tiene, siempre tiene más efecto si lo dice el entrenador de la selección, pero es algo que observamos todos, no estoy diciendo ni una barbaridad”.

Martino también habló sobre el momento que vive Tecatito en el Porto cada día más adaptado a una nueva posición y con más crecimiento con el avance de los partidos.

“Ha jugado unos partidos como lateral derecho, detrás del 9, hay unos partidos que permiten. Por el manejo de una cantidad de partidos, ubicar a un media punta en condición de lateral”.

“Lo que sí es que ya no es una posición desconocida para él, es una situación que ya empieza a manejar. En función de ataque hará lo mismo que cuando juega de extremo, a defensa lo hace bien y sobre todo, si uno piensa. En algún momento que puedan compartir equipo ‘Tecatito’ Corona y Chucky”, concluyó.

