Martínez Jr: Suplencia de Cota es decisión de Ambriz.

El presidente del León evitó polémicas sobre un caso Cota; sueña con ser dueño del club, reveló.

Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, aseguró que la suplencia de Rodolfo Cota en el actual Guard1anes 2021 BBVA MX es una decisión meramente deportiva, la cual es mera responsabilidad de Ignacio Ambriz, mandamás del vigente campeón de la Liga BBVA MX.

“El que decide quién juega y quién no es el entrenador y para eso está. Hay que decir las coas como son. (Alfonso) Blanco ha hecho una gran labor; Cota es nuestro portero campeón. Tenemos dos grandes porteros, cualquiera puede ser titular en cualquiera de los equipos, así que la decisión se la dejo a Nacho (Ambriz); para eso está”, dijo Martínez Jr. en entrevista con Radio Magazine XXI.

“Es sus trabajo, tiene esa responsabilidad y te lo puedo asegurar porque conozco el futbol. Conozco lo que es club, a Cota le queda un año y medio de contrato, Cota es profesional en toda la extensión de la palabra y la decisión que está tomando es meramente deportiva. Así que la decisión está en Nacho y la esperemos lo mejor de ellos”, sentenció Martínez.

Cabe recordar, en días pasados, de acuerdo a una versión la suplencia de Cota se debía a un acercamiento entre el portero de la Fiera y la escuadra de Chivas. Donde el cancerbero tuvo un pasado exitoso al quedar campeón de la Liga BBVA MX en el Clausura 2017.

Asimismo, Martínez Jr. se pronunció sobre la posibilidad de convertirse en dueño del Club León, un objetivo al que calificó como un sueño y por el que, gracias al trabajo realizado en conjunto con su equipo, podría hacerse realidad:

“Llevo muchos años dentro de la ciudad y siempre unos de mis sueños era ser propietario de esta institución, así que obviamente agradecerle a mi padre que haya puesto esto sobre la mesa. Todavía no camina, se han tenido algunas pláticas. Más sin embargo el día de mañana estoy preparado para este reto porque he demostrado, a lo largo de los años y no solamente yo sino con mi gente, que tenemos un proyecto serio y mi padre que me da esa confianza y esa responsabilidad”, dijo.

“Realmente me alegra mucho y si el día de mañana llega a darse esto, lo tomaré para bien y con todas las ganas de seguir creciendo. Y el tema económico estamos pasando un momento difícil por no tener los ingresos del público”.

“Los patrocinadores hayan bajado los contratos, la misma televisión haya bajado los contratos. Pues nos pega en un 40 por ciento en ingresos anuales. Y es algo demasiado fuerte porque se han respetado los sueldos de los jugadores”, sentenció Martínez.

