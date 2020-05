Martín Palermo pensó en el retiro tras dejar Pachuca. Martín Palermo generó grandes expectativas a su llegada al futbol mexicano. Sin embargo, su aventura en la Liga Mx como entrenador apenas duró un par de torneos con Pachuca. Tras no lograr calificar a la liguilla a los hidalguenses en el Apertura 2019, la directiva de los Tuzos decidió no extender su contrato y lo dejaron en libertad.

🗣️ Martín Palermo, en @EngancheSup: "Cuando Ryduan estuvo en Arsenal, se fue a vivir solo y se las tuvo que arreglar. En México 🇲🇽 era una experiencia nueva para él, viviendo con otros compañeros de equipo. Ahora está en Pachuca, bien acompañado y está contento”. — Club 947 ⭐ FM (Desde 🏡) (@947FMRadio) April 23, 2020

Después de quedar desvinculado de Pachuca, el ex goleador de Boca Juniors analizó los malos momentos que ha tenido como director técnico, a diferencia de su carrera como futbolistas, y hasta pensó en retirarse del futbol.

🗣️ Martín Palermo, en @_tantopordecir: "En Unión Española y en Pachuca encontré las respuestas que necesitaba. Pude ver que mis mensajes como entrenador realmente habían bajado a los equipos". — Club 947 ⭐ FM (Desde 🏡) (@947FMRadio) April 26, 2020

“En este último tiempo trabajé mucho la insatisfacción que me causaba ser un entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo, si esto no lo voy a disfrutar, mejor me dedico a otra cosa. Me planteé seriamente la posibilidad de dejar de dirigir”, declaró en una entrevista con una radiofónica de Argentina.

Martín Palermo pensó en el retiro tras dejar Pachuca; habla sobre las comparaciones de su carrera como futbolista y entrenador

Asimismo, Palermo habló sobre su trayectoria como jugador y aceptó que debe dejar esa etapa atrás para comenzar a construir una nueva carrera como estratega. El ‘Titán’ expresó que desea disfrutar esta nueva faceta de su vida.

#Tigre

Por qué Martín Palermo:

– Protagonista en Godoy Cruz y en Pachuca

– Subcampeón en Unión Española "Siempre busqué que mis equipos puedan conseguir muchos goles, priorizando que la línea defensiva sea fuerte y segura para desarrollar el resto"https://t.co/eJbcq68Qgx — Pablo Lesse (@Pablesse) March 16, 2020

“Es lindo ser el nueve goleador, hablar de esos momentos, recordarlos, la verdad me emociona pero sé que hoy soy entrenador y debo diferenciar las cosas. Lo que hice como jugador, ya lo hice, todo lo que conseguí ya está. Por ahí cuando deje de ser entrenador no haya conseguido ningún título pero al menos quiero haberlo disfrutado”, finalizó.

Clasificó a Pachuca a la liguilla después de 3 años 100% de efectividad en el Estadio Hidalgo Sólo 5 goles recibidos jugando como local Martín Palermo señores. El más grande pic.twitter.com/U6ZMxKgE10 — Lucas Olmedo (@Lucas_Olmedo16) April 28, 2019

Martín Palermo estuvo al frente de los Tuzos por 32 partidos entre el Clausura 2019 y el Apertura 2019. Se fue con récord de 14 juegos ganados, 8 empatados y 10 perdidos. Durante su estadía, Pachuca ingresó a la liguilla en el Clausura 2019.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.