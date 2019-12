Martín Cauteruccio firma con Estudiantes de La Plata.

Xavien Howard es arrestado por agredir a su novia. Xavien Howard, esquinero de los Delfines de Miami, fue arrestado durante la noche del domingo bajo un cargo de violencia doméstica. El defensivo se involucró en una discusión con su prometida y la situación escaló hasta que Howard empujó a su novia y la estrelló contra un espejo.

De acuerdo al reporte de la policía del condado de Davie; Xavien Howard ocasionó algunos rasguños visibles en la muñeca y antebrazo de su prometida, así como algunos raspones provocados por el incidente que ocurrió al interior del domicilio de ambos.

El jugador de los Delfines fue procesado por la policía de Davie y posteriormente fue llevado a un hospital tras quejarse de un dolor en una rodilla, misma que fue sometida a una cirugía hace algunas semanas. Posteriormente, Howard fue ingresado a la prisión de Broward County.

De acuerdo al reporte policiaco, el altercado comenzó por la compra de una bolsa. Tanto Xavien Howard como su prometida viven juntos y comparten la custodia de sus tres hijos.

El esquinero fue colocado en la lista de lesionados por Miami en el pasado mes de octubre tras sufrir una lesión en una de sus rodillas.

