Marshawn Lynch busca regresar un año más a la NFL con Seattle. A pesar de que se ha retirado en un par de ocasiones anteriormente, Marshawn Lynch no estaría listo para colgar las hombreras por tercera vez en su carrera. El corredor aseguró que está en pláticas para jugar la temporada 2020 de la NFL con los Halcones Marinos de Seattle, equipo que lo sacó de su jubilación a finales del año pasado.

“Bueno, es casi algo como ‘esperen lo inesperado’. Por ahora, lo que sí sé es que voy a mantenerme sólido. Mi agente (Doug Hendrickson) ha hablado con Seattle, así que ya veremos qué pasa. Si funciona y regreso allá, que así sea. Si no, mierda, también. Realmente no me preocupo mucho”, declaró el jugador a Scott Van Pelt.

Free-agent RB Marshawn Lynch said his agent has been in discussions with the Seahawks about a potential return to Seattle.https://t.co/Nt7RvEHDXJ

— Adam Schefter (@AdamSchefter) May 5, 2020