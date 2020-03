Marouane Fellaini otro futbolista positivo de Coronavirus.

El futbolista belga que milita en el Shandong Luneng de la Superliga China.

Fellaini anunció en twitter e instagram que dio positivo en la prueba, pero se siente bien y se encuentra estable.

Marouane Fellaini es otro futbolista positivo de Coronavirus. El futbolista belga que milita en el Shandong Luneng de la Superliga China.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020