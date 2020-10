Marlines sorprenden nuevamente a Cachorros y avanzan a la ronda divisional. Los Marlines de Miami completaron la barrida ante los Cachorros y eliminaron a Chicago de la postemporada. El equipo de Florida derrotó 2-0 a Chicago y avanzó a la ronda divisional de la Liga Nacional, instancia en la que se medirá ante los Bravos de Atlanta a partir del martes el próximo martes 6 de octubre.

they do call the Wrigley flags iconic pic.twitter.com/jyqEjgBNb0

— Miami Marlins (@Marlins) October 2, 2020